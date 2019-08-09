КПРФ вызвали в суд

Вчера Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению иска кандидата «Коммунистов России» в депутаты Госсовета по Чуйковскому одномандатному округу Василия Новикова. Он потребовал признать незаконным и отменить решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ново-Савиновского района Казани о регистрации своего оппонента из КПРФ, действующего депутата гордумы Алексея Серова.

Напомним, выборы в Госсовет республики назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам. Столько же — в одномандатных округах.

КПРФ на конференции 15 июня выдвинула партийный список из 30 человек, а также 47 кандидатов в округах (позже один из кандидатов выбыл). При этом господин Серов год назад уже выдвигался по Чуйковскому округу на дополнительных выборах, но тогда ТИК его не зарегистрировал (выяснилось, что КПРФ не направила документ о выдвижении своего представителя).

«Коммунисты России» утверждают, что в этот раз документ о выдвижении Алексея Серова был направлен в комиссию, однако он «не отвечает требованиям действующего избирательного законодательства». В иске говорится, что основанием для регистрации господина Серова стало постановление №3 второго этапа XXV отчетно-выборной конференции татарстанского отделения КПРФ. Однако, как заявил представитель «Коммунистов России» Руслан Христофоров, документы с таким же номером и названием были представлены в избирком кандидатами КПРФ по другим округам. «Коммунисты России» считают, что такое ненадлежащее оформление документов является основанием для отказа в регистрации.

Интересы кандидата «Коммунистов России» на заседании также представлял московский электоральный юрист Максим Прокофьев (назначен членом ЦИК Татарстана с правом совещательного голоса от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость). Он вовсе поставил под сомнение легитимность проведения конференции КПРФ. Господин Прокофьев обратил внимание, что первая часть партийного собрания проходила в прошлом году «за пределами избирательной кампании». Он заявил “Ъ”, что могут быть основания для снятия кандидатов КПРФ в других одномандатных округах, а также партийного списка.

В КПРФ считают, что претензии «Коммунистов России» необоснованные. Алексей Серов заявил, что его выдвижение состоялось согласно уставу КПРФ. По словам коммуниста, на конференции вопрос о выдвижении представителей партии стоял третьим в повестке, поэтому под этим номером были оформлены постановления по каждому отдельному кандидату.

В ходе судебного процесса избирком Ново-Савиновского района подал отзыв, что его решение о регистрации Алексея Серова было правомочным. Однако затем председатель ТИК Ольга Малышева заявила, что «возможно, нет точной идентификации постановлений» о выдвижении кандидатов КПРФ.

«Коммунисты России» ходатайствовали истребовать дополнительные документы, связанные с выдвижением кандидатов КПРФ. Судья, несмотря на возражения господина Серова и его представителя Константина Кузина, ходатайство удовлетворила. Кроме того, она привлекла КПРФ в качестве третьего лица, поскольку решение суда может затронуть интересы партии в будущем. Следующее заседание было назначено на понедельник.

Кирилл Антонов