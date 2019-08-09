Фрилансерам обещают места

Принадлежащая основателю компании «585» Александру Смирнову сеть коворкингов Workki намерена в 2020 году открыть в Казани гибкий офис на 500 рабочих мест. Его планируется разместить в собственном здании инвестора на улице Баумана. Казанский коворкинг Workki станет первым в сети за пределами Москвы, где у компании уже есть четыре площадки. Эксперты отмечают, что новичок может занять треть рынка в Казани. Однако участники рынка говорят, что большой коворкинг открывать здесь нецелесообразно.



В сети коворкингов Workki “Ъ” рассказали о планах открыть в 2020 году на Баумана, 86, в центре Казани напротив входа в метро «Площадь Тукая», коворкинг на 500 рабочих мест. Он будет располагаться на трех верхних этажах 4-этажного здания, общая площадь которого превышает 3 тыс. кв. м.

Workki — один из крупнейших операторов гибких офисов в Москве. Портфель компании, по данным CBRE, насчитывает 14 тыс. кв. м. Стоимость суточной аренды рабочего места в коворкингах Workki составляет от 900 до 2,1 тыс. руб., месячная аренда — от 11,8 тыс. до 29,3 тыс. руб.

Юридическое лицо Workki – ООО «Альтаир-Престиж», учредителем которого является Александр Смирнов, основатель ювелирной сети «585». Согласно данным kartoteka.ru, в 2017 году выручка компании составила 9,4 млн руб.

Предназначенное под коворкинг здание, являющееся объектом культурного наследия муниципального назначения «Здание гостиницы „Коммерческие номера“, 1906-1907 годы» ООО «Альтаир-Престиж» приобрело в 2018 году. Условия покупки не раскрываются. Кадастровая стоимость здания составляет 140,4 млн руб.

Первый этаж планируется оставить под ритейл: в настоящее время ведутся переговоры с нынешними арендаторами, в частности с KFC. Из-за капремонта дома им придется на время закрыться. «Сейчас идет проектирование, прохождение экспертизы. По результатам проектирования будет определена стоимость вложений»,— отмечают в компании.

Рынок коворкингов Казани эксперты оценивают в сумму до 180 млн руб. Его делят между собой восемь ключевых игроков, располагающих в совокупности 1–1,5 тыс. рабочих мест. «При средней цене за место от 5000 до 10000 рублей получаем объем рынка от 60 млн до 180 млн рублей в год»,— рассуждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он отмечает, что Workki претендует сразу на треть этого рынка.

Инвестиции Workki в новый коворкинг президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев оценивает в 100 тыс. руб. на 1 кв. м. Он отмечает в качестве преимущества будущей площадки ее расположение вблизи метро и заведений общепита.

Управляющая коворкингом GrowUp в Казани Дарья Сухорукова говорит, что инвестиции в создание площадки более чем на 200 рабочих мест окупаются примерно через пять лет. Сеть GrowUp также имеет гибкие офисы в Москве и Санкт-Петербурге. В Казани коворкинг GrowUp площадью более 1,1 тыс. кв. м. на 238 рабочих мест открылся в июле 2017 года. Одним из инвесторов проекта стал «Сбербанк», вложивший 20 млн руб.

По мнению госпожи Сухоруковой, в настоящее время открывать в Казани большой коворкинг нецелесообразно. «Но при грамотной стратегии, если удастся выйти в плюс по месяцам и инвесторы готовы к рискам, можно получить прибыль через 5–7 лет. Но лучше пробовать открываться небольшими площадями»,— говорит она. Конкуренцию коворкингам в Казани составляют кофейни, где люди продолжают работать в силу привычки или из-за сформировавшихся там комьюнити, считает госпожа Сухорукова.

Будущее за мини-коворкингами, где небольшие кабинеты сдаются нескольким арендаторам, формата «возле дома», полагает владелец коворкинга 21st CabiNet, а также мини-офисов в Казани, Уфе, Новосибирске, Тюмени и Краснодаре Джаудат Латыпов. По его мнению, такой формат аренды наиболее приемлем для регионов, где нет высокого спроса, как в Москве или Санкт-Петербурге, поскольку не требует от клиентов времени и затрат на транспорт, а также исключает конфликты между «тихой и шумной зоной», которые случаются в больших коворкингах.

Основной проблемой коворкингов в регионах господин Латыпов называет высокую цену аренды рабочего места. Это снижает спрос и доходность площадок — клиенты предпочитают общими усилиями арендовать отдельные офисы, уверен собеседник. Приемлемой ценой месячной аренды для казанского рынка гибких офисов господин Латыпов считает 4–6 тыс. руб. в месяц.

Александр Шакиров