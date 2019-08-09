Сочи ужался и поднялся

Средняя цена квадратного метра в новостройках Сочи с начала 2018 года выросла на 22% — до 136 тыс. руб. за 1 кв. м. По данным аналитиков компании Macon, рост произошел за счет массового сегмента, а не элитного жилья. Сейчас сочинский рынок первичного жилья является самым дорогим в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Произошло это из-за падения объемов строительства и сделок по продаже квартир. Эксперты говорят, что росту цены также способствовал уход с рынка демпингующих застройщиков, и прогнозируют дальнейшее подорожание.



Средняя цена жилья в новостройках Сочи за последние полтора года увеличилась на 22%. Об этом сообщили аналитики компании Macon. Согласно исследованию, на 1 августа средняя стоимость недвижимости на территории курорта составила 136 тыс. руб. за 1 кв. м. «Это является абсолютным рекордом за всю современную историю рынка. Таким образом, по цене квадратного метра Сочи является лидером среди всех нестоличных российских городов»,— считают аналитики Macon. Среди причин они называют стабильный спрос на курортную недвижимость и дефицит комплексных проектов строительства в доступном массовом сегменте — именно там произошел наибольший рост. На жилье в объектах классов «стандарт» и «комфорт» цена выросла на 24% (84 тыс. и 119 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно), а на «бизнес» — лишь на 6% (181 тыс. руб.).

Рост цены произошел на фоне падения количества предложений. По данным Macon, сейчас на первичном рынке в Сочи около 12,6 тыс. непроданных квартир и апартаментов. В их число входят как остатки в уже сданных домах (24%), так и квартиры в проблемных объектах с задержками сроков сдачи (16%), а также жилые комплексы, строящиеся с нарушениями законодательства (19%). Всего в первом полугодии 2019 года на первичном рынке курорта было заключено 5,7 тыс. договоров на покупку недвижимости — это на 7% меньше, чем за тот же период 2018-го. Снижение количества сделок прослеживается уже с начала прошлого года и продолжается до сих пор.

Снижаются и объемы строительства. В первые шесть месяцев 2019 года в Сочи было начато строительство 155 тыс. кв. м жилья и апартаментов — это на 22% меньше, чем за первые полгода 2018 года. Генеральный директор Macon Илья Володько сообщил, что сейчас на рынок недвижимости Сочи влияет целый ряд факторов, тормозящих его развитие. «Недостаток крупных земельных участков, пригодных для девелопмента жилой недвижимости массовых сегментов, переход на счета эскроу и проектное финансирование строительства, а также активная борьба с „серыми“ застройщиками в Сочи дают основания утверждать, что в течение 2019—2020 годов объем новых проектов увеличиваться не будет. Это значит, что средний уровень цен будет продолжать расти. Однако надо учитывать, что этот процесс ограничен пределом потребительских возможностей. Сочинский рынок сегодня уже самый дорогой в России после Москвы и Санкт-Петербурга»,— заявил эксперт.

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Краснодаре Вадим Камалов заявил, что рост стоимости жилья в сочинских новостройках отчасти связан с борьбой с самостроями, но не потому, что из-за этого сократился объем предложения, а в связи с тем, что причастные к незаконным объектам застройщики очень сильно демпинговали и сдерживали естественный рост стоимости квадратного метра. «По нашим оценкам, в среднем по всему российскому рынку новостроек цена выросла на 20%, поэтому ситуация в Сочи лишь часть общей картины»,— прокомментировал Вадим Камалов.

Управляющий партнер «Манн, Черемных и партнеры» Иван Черемных уточнил, что спрос на недвижимость в Сочи остается прежним. «Многие граждане РФ, например некоторые госслужащие, не могут покупать недвижимость за рубежом. Более того, ограничение действует с обеих сторон: и в России следят за тем, чтобы отсюда не выводились средства путем покупки недвижимости, и в других странах осторожно ее продают, так как не хотят вмешиваться в теневые схемы. Так что для многих россиян покупка жилья в Сочи — это хороший вариант, и спрос на него будет оставаться высоким. За счет этого и цена будет расти»,— резюмировал господин Черемных.

Михаил Лукашов