А если не будут брать — отключим газ

Поселок Краснодарский более полутора суток оставался без газа, его отключили рано утром 6 августа. Жители микрорайона вышли на сход. Они говорят, что АО «Краснодаргоргаз» заставляет население заключать договоры на обслуживание оборудования и угрожает повторными отключениями. В АО «Краснодаргоргаз» заявили, что это исключено, а официальной версией отключений называют работы по профилактике оборудования. После вмешательства власти подачу газа возобновили. Прокуратура проводит проверку нарушения законодательства о защите конкуренции и газоснабжении, в адрес генерального директора надзорный орган вынес представление.



В семь часов утра 6 августа в поселке Краснодарском было отключено газоснабжение, возобновить его в АО «Краснодаргоргаз» обещали к вечеру, однако газ не включили ни вечером, ни на следующее утро. Около трехсот жителей микрорайона устроили сход, происходящее горожане снимали на камеру, а затем выкладывали в соцсети. По их информации, газ отключили почти в 500 частных домах и нескольких многоэтажках. Официально — по причине профилактики. По словам жителей, рабочие «Краснодаргоргаза» во время обхода предупреждали, что газ не дадут до тех пор, пока все не заключат с предприятием договор на обслуживание газового оборудования. Его стоимость составляет порядка 4 тыс. руб. в год. «У нас был договор на поставку с “Краснодармежрегионгаз”, а “Краснодаргоргаз” — обслуживающая организация. Изначально нам было сказано, что договоры на обслуживание мы имеем право заключить с любой специализированной организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. Теперь оказывается, что так нельзя. И нас предупредили: то, что подачу газа возобновили, это ненадолго. “Пока не образумитесь”, то есть не подпишите договор, газ снова будут выключать. Вот его не было более полутора суток, они говорят: не успели проверить в течение светового дня»,— рассказала житель микрорайона Наталья Попова. При этом горожане не отрицают, что у многих из них действительно не заключены договоры на обслуживание газового оборудования.

Идентичная ситуация произошла неделей ранее в Комсомольском микрорайоне Краснодара — крупнейшем спальном районе города. По рассказам жителей КМР, сначала был отключен газ на основании необходимости провести профилактические работы, а во время поквартирного обхода сотрудники предприятия предупреждали, что подача газа возобновится только после подписания договоров.

Помощник генерального директора по связям с общественностью АО «Краснодаргоргаз» Александр Дорошин рассказал “Ъ-Кубань”, что, согласно постановлению правительства №549, регламентирующему порядок поставок газа, если нет договора на техобслуживание газового оборудования, поставлять газ нельзя. «Заключать эти договоры — обязанность абонентов. Бланки оферты были направлены всем потребителям еще в начале 2019 года, возможно, какой-то сбой произошел и люди их не получили»,— пояснил господин Дорошин. Он добавил, что потребитель имеет право заключить договор на обслуживание с любой специализированной организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. Комментируя «газовый скандал», господин Дорошин пояснил, что подача газа была приостановлена 6 августа для проведения плановых профилактических работ на сетях газопровода, эти работы завершены. «12 июля мы предупредили мэрию и поставщика о том, что в августе будут проводится плановые работы. Что касается информации о насильственном заключении договоров, это неправда. Это просто исключено»,— сказал Александр Дорошин.

В городской мэрии подтвердили, что «Краснодаргоргаз» проводил плановые работы на газопроводе высокого давления, проверить необходимо было 51 объект — это котельные и жилые дома. После вмешательства чиновников подачу газа в поселок возобновили.

Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара провела проверку инцидента по вопросу незаконных действий АО «Краснодаргоргаз» по ограничению газоснабжения домовладений в пос. Краснодарском города Краснодара. Она показала, что поставка газа в установленные жилищным законодательством сроки не возобновлена. Также надзорный орган усмотрел нарушение законодательства о защите конкуренции и газоснабжении. В адрес гендиректора организации вынесено представление, информация для принятия мер административного воздействия направлена в адрес УФАС региона и Государственной жилищной инспекции края.

По словам юриста Руслана Шеметова, допустимая продолжительность перерыва газоснабжения — не более четырех часов (суммарно) в течение одного месяца. «Согласно постановлению правительства РФ №354, далее следует снижение платы за эту услугу. Для интерпретации более грубых нарушений есть надзорные органы»,— сказал юрист.

Елена Рыжкова