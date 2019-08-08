Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установлены на Ленинском проспекте и у ТРК «Галерея»

Мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения начали работать на Ленинском проспекте и на Лиговском проспекте у ТРК «Галерея». Это связано с регулярными нарушениями автомобилистами правил остановки и стоянки транспортных средств и движения по полосе для маршрутных транспортных средств, сообщили в комитете по информатизации и связи Петербурга.

Отметим, что в настоящий момент адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге опубликованы в открытом доступе на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга», а также на сайтах СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» и ГИБДД.

С начала этого года за нарушение ПДД в Петербурге вынесено около 1,6 млн постановлений. За аналогичный период прошлого года их количество было на 140 тыс. меньше.