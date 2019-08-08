Николай Александров вновь нарастил долю в «Метрострое»

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров снова нарастил свою долю в компании. Размер его доли в уставном капитале акционерного общества увеличился на 0,01% — с 24,89 % до 24,90 %. При этом размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций остается на уровне 9,89%. Об этом свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно списку аффилированных лиц (документ составлен на 30 июня 2019 года), еще 13,62% в уставном капитале общества (или 17,19% обыкновенных акций) принадлежит экс-главе «Метростроя», отцу Николая Александрова Вадиму.

ОАО «Метрострой» — генеральный подрядчик Смольного по строительству метро. Администрации Петербурга в лице комитета имущественных отношений принадлежит 21% в уставном капитале общества, еще 25% — у подконтрольного Смольному ГУП «Петербургский метрополитен». Остальные доли распределены между 2,7 тыс. миноритариев компании.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Николай Александров в очередной раз увеличил свою долю в уставном капитале предприятия.

Напомним, ранее у Смольного были планы нарастить долю в ОАО «Метрострой» как минимум до 51% вместо нынешних 46%.

Яна Войцеховская