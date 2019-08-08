Tele2 увеличил онлайн-продажи SIM-карт в Петербурге на 77% за полгода

За первое полугодие 2019 года компания Tele2 увеличила онлайн-продажи SIM-карт в Петербурге на 77% относительно показателя прошлого года. По данным оператора, самыми активными онлайн-покупателями стали люди от 25 до 34 лет — их доля составила 39%, далее идут возрастные группы 35-44 года и 45-54 года (26% и 13% трафика соответственно). Абсолютные значения по продажам Tele2 не раскрывает, однако, по данным экспертов, доля цифровых продаж составляет не менее 10%. «Аудитория становится все более цифровой, поэтому, развивая digital-каналы подключения, мы удовлетворяем запрос этой части клиентов,— комментируют в пресс-службе Tele2.— Но с уверенностью можем сказать, что сокращать количество салонов мы не планируем».

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») также отмечают положительную динамику продаж SIM-карт в интернет-магазине. Так, по сравнению с 2018 годом продажи SIM-карт «Билайн» увеличились более чем в два раза при одновременном росте доли онлайн-канала в общих продажах. В Петербурге порядка 15% от всех продаж SIM «Билайн» продается в онлайн. «При этом оффлайн-розница сохраняет свои объемы, поскольку это важный канал представленности операторов на высококонкурентном рынке»,— отмечают в «Вымпелкоме».

В МТС подтверждают, что онлайн-продажи SIM-карт пользуются стабильным спросом. «Однако мы видим, что большинство пользователей предпочитает покупать SIM-карты в офисе продаж. Обращение в магазины, хотя бы один из которых будет в шаговой доступности, удобнее для клиента с точки зрения планирования времени и возможности получения консультации специалиста»,— отметил оператор.

«Продажи онлайн и оффлайн будут дополнять друг друга. В США при всей «раскрутке» интернет коммерции, ее доля в суммарных розничных продажах с 2010 года по первый квартал 2019 года росла менее чем на 1% в год и увеличилась в итоге с 4% до 10%»,— отмечает аналитик управления операций на российском фондовым рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

«Онлайн-продажи контрактов сотовой связи это, по сути, прием онлайн-заказов на доставку SIM-карт, потому что действующее законодательство обязывает подписывать с абонентами договор на обслуживание. Такой канал не сможет заместить убыточную розницу, которая не только реализует гораздо большие объемы контрактов, но также осуществляет обслуживание абонентов и обеспечивает продвижение смартфонов и многих других продуктов»,— поясняет гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

При этом по оценке господина Брюквина, розничная сеть операторов в Петербурге и городах Ленобласти снизилась на 17,5% за последние несколько лет до 1650 салонов. «Основная причина в том, что независимый сотовый ритейл умер. Да и объем продаж контрактов снижается»,— констатирует эксперт.

Алексей Кириченко