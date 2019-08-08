09 августа, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Городской центр управления парковками Петербурга может заняться развитием велопроката

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» (ГЦУП, подконтролен комитету по развитию транспортной инфраструктуры) может получить право на создание и обеспечение функционирования городских пунктов велопроката в Петербурге на платной основе, следует из проекта постановления правительства Петербурга, размещенного на сайте Смольного.

Напомним, сейчас в Петербурге работает сеть «Велогород», которая насчитывает 21 станцию с 95 велосипедами.

При этом по данным “Ъ-СПб”, ВТБ с 2020 года может запустить в Петербурге, по аналогии с Москвой, городскую сеть велопроката «Велобайк». На первоначальном этапе ВТБ может поставить около 500 велосипедов, позже в планах расширить парк техники до 2 тыс. транспортных средств, говорили источники “Ъ-СПб” в Смольном.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя