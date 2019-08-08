Городской центр управления парковками Петербурга может заняться развитием велопроката

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» (ГЦУП, подконтролен комитету по развитию транспортной инфраструктуры) может получить право на создание и обеспечение функционирования городских пунктов велопроката в Петербурге на платной основе, следует из проекта постановления правительства Петербурга, размещенного на сайте Смольного.

Напомним, сейчас в Петербурге работает сеть «Велогород», которая насчитывает 21 станцию с 95 велосипедами.

При этом по данным “Ъ-СПб”, ВТБ с 2020 года может запустить в Петербурге, по аналогии с Москвой, городскую сеть велопроката «Велобайк». На первоначальном этапе ВТБ может поставить около 500 велосипедов, позже в планах расширить парк техники до 2 тыс. транспортных средств, говорили источники “Ъ-СПб” в Смольном.