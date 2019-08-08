«Пока нам опасаться нечего»

С 9 по 11 августа в Хельсинки пройдет главный финский фестиваль Flow. По предполагаемым данным, за три дня его посетит более 80 тыс. человек. На 11 сценах выступят The Cure, Stereolab, Tame Impala, Джеймс Блейк, Эрика Баду, Нене Черри, Фэроу Сандерс и еще примерно 170 групп и артистов. Если для публики фестиваль — это развлечение и приобщение к музыкальным ценностям, то для организаторов все гораздо сложнее. Арт-директор и председатель правления Flow Туомас Каллио в интервью Максу Хагену рассказывает о стратегии, практике и рабочих ценностях фестиваля.

— Несколько лет назад вы говорили, что Flow изначально возник как фестиваль, который бы понравился вам и вашим друзьям. Изменилось ли восприятие, когда у тебя каждый вечер приходят уже по 25 тыс. человек?

— Что-то изменилось, несомненно. Возникло понимание, что ты делаешь эти концерты не только для друзей, что требует несколько другого подхода. В то же время понимаешь, что ты не был бы посторонним среди других посетителей и сам мог бы с интересом заглянуть на такой фестиваль — как простой зритель… или непростой. В целом сохранилась установка на то, что все устраивается не для какой-то безликой толпы, но для людей со вкусами и мышлением, похожими на твои. Часто большие фестивали направлены просто на сборы, аудитория случайна, и это задает тон всему, что происходит: не возникает ощущения общности, на одном концерте пересекаются абсолютно разрозненные зрители. С Flow же мы надеемся, что собираем не просто толпу, а людей, которые мыслят похожим образом, разделяют одинаковые ценности и идеи, сходные с нашими. Сама среда фестиваля от этого меняется, становится более дружелюбной для посетителя: тебе здесь просто хорошо.

— С каждым годом Flow так и подрастает понемногу — и по аудитории, и по пространству, занимаемому на территории электростанции Сувилахти. До какого предела вы можете или хотите расширяться?

— Вообще, нынешние размеры особенно перерастать не хотелось бы. По сравнению с некоторыми европейскими фестивалями наши показатели выглядят относительно умеренно: полная вместимость — 28 тыс. человек. Важнее, пожалуй, что Flow растет как бренд. Сувилахти по площади нас вполне устраивает, вряд ли мы будем серьезно расширяться дальше них. К тому же пространство Сувилахти — это и один из факторов, которые «делают» фестиваль и придают ему атмосферу. А пока нынешняя модель работы фестиваля себя оправдывает экономически, вряд ли стоит пытаться прыгнуть выше головы в том, что касается масштабов.

— В прошлом году партнером Flow стала компания Superstruct Entertainment, вкладывающаяся, среди прочего, в большие фестивали. Какую выгоду вы видите от такого сотрудничества?

— Superstruct была одной из нескольких компаний, с которыми мы несколько лет вели переговоры. Это был небыстрый процесс. На европейском фестивальном поле в какой-то момент наметилась тенденция, когда определенные игроки и группы озаботились объединением крупных фестивалей под своим крылом. Допустим, тем же занимается концертная корпорация Live Nation. Мы уже давно сотрудничаем с норвежским фестивалем yafestivalen и шведским Way Out West. Как раз у последнего был контракт с Live Nation, так что контракт с новым партнером для него был невозможен. Но yafestivalen, как и Flow, искал пути развития и договорился о партнерстве с Superstruct еще раньше нас. В любом случае, посмотрим, что принесет будущее. Главная идея, что Superstruct смогут помочь со спонсорством и букингом — сейчас природа этих моментов приобрела международный характер. Количество фестивалей, работающих с этой компанией, скорее всего, будет расти и дальше. Здесь нужно понимать и то, что перед Flow в июне и июле проходит множество подобных мероприятий, поэтому партнер, который сможет оказать содействие в букинге, всегда будет полезен — уже для твоего расписания.

Букинг — всегда самый тяжелый вопрос, конкуренция растет. Больших артистов становится достать все сложнее, особенно если ты пытаешься работать сам по себе. Поэтому фестивалям удобнее объединяться и выставлять артисту единое предложение на несколько выступлений. Собственно, мы так и делали с yafestivalen и Way Out West. Но все равно ситуации, когда несколько независимых фестивалей просто сотрудничают и когда они объединены уже солидной деловой базой, сильно различаются. Думаю, это главное, чего мы сможем достичь с Superstruct в этой сфере. Есть и еще один момент. Если на отдельном независимом фестивале произойдет что-то неприятное, то он рискует попросту не перенести ущерба и исчезнуть. Если же фестиваль включен в более крупную структуру, которая частично им владеет, то он наверняка с проблемами справится. Не менее важно и то, что в рамках такой структуры ты можешь внимательнее рассмотреть деятельность аналогичных мероприятий — какие у кого могут быть полезные идеи в проведении фестиваля, маркетинге, продаже билетов или подборе спонсоров. Учиться всегда полезно, а здесь возникает, можно сказать, синергетический эффект. Главное, нужно понимать, что когда у тебя есть амбиции и ты хочешь устроить самый лучший фестиваль, то чем ты круче, тем в более рискованной ситуации работаешь. Ты не один такой, и твои конкуренты тоже не дремлют.

— В Хельсинки уже пару лет проходит фестиваль Sideways, и порядочная часть его артистов вполне подошла бы для программы Flow. Вы его как потенциального конкурента рассматриваете?

— Не думаю, что речь может идти о серьезном соперничестве. Sideways проходит в начале июня — это один из первых летних фестивалей в Финляндии,— а Flow в августе, так что временной разрыв достаточно большой. Может быть, здесь можно было бы говорить об их конкуренции с более ранними финскими фестивалями. Что касается программы, то, конечно, некоторые из артистов могли бы попасть на Flow. Но, опять же, мы имеем дело с разными периодами лета, так что расписания гастролей изначально могут не совпадать. Стоит иметь в виду и то, что Sideways прежде всего ориентирован на аудиторию в Хельсинки. На Flow охват зрителей, наверное, шире, а посетители Sideways потом придут и к нам. Так что пока нам особенно опасаться нечего.

— Этим летом серия отмен артистов на финских фестивалях попала даже в вашу главную газету Helsingin Sanomat. Как вы разбирались с заменами артистов на Flow, когда вместо певицы Cardi B оперативно была поставлена Соланж, а вместо cupcakKe — рэппер Томми Дженезис?

— Такое случается, конечно. От подобных случаев никуда не деться и приходится быть готовым. Но если проблемы и начались, то приходится разом собирать массу информации — в первую очередь, какой артист может быть доступен. В идеале — чтобы он еще и попадал в тот же стиль, что и отменившийся. Как правило, смотришь, кто может найтись в Европе в нужный и весьма ограниченный момент, у кого в это время проходит тур, какие вообще могут быть варианты. Обзваниваешь агентов, они тоже могут быть в курсе. В принципе, похоже на обычный процесс букирования, разве что все проходит быстрее и с некоторым волнением. Конечно, приходится и быть более осторожным с информацией, чтобы слухи о твоих проблемах не покатились раньше, чем ты поймешь, что все снова утряслось,— это неприятно. С Соланж нам здорово повезло — не просто замена, а первоклассный артист. К тому же она подходит для той же публики. Момент везения со счетов скидывать не стоит — попадаются и артисты похуже, и ситуации случаются более острые. Но в этом году мы неплохо справились.

— Flow, как и другие финские фестивали, всегда отличался отличной организацией и работой персонала. Но пару лет назад все же произошел случай, когда ваша охрана превысила полномочия в отношении артиста. Какие практические шаги вы предприняли, чтобы исправить ситуацию?

— Да, была история в 2017-м. C компанией, которая обеспечивала безопасность, мы работали годами без проблем, но все-таки случился прокол. Обычно охрана была и осведомлена о своих обязанностях и пределах, и вежлива. В том году, если помните, еще случилась гроза со штормом — работы охране прибавилось; возможно, отдельные персонажи перенервничали после всего. Жаль, что так произошло, и охрана не справилась со своими обязанностями. В нашей реакции, думаю, не было ничего особенного. После разбора инцидента мы сразу отказались от услуг прежней компании, как бы хорошо все ни проходило раньше. Для нас это был самый простой и честный выход. Иногда лучше начать с нуля. С новой компанией все идет хорошо, ни одного конфликта в прошлом году не было. Мы лишний раз напомнили, что вопрос упирается не только в безопасность — всегда должны быть вежливость и уважение. Это принципиальный момент. На самом деле, этих идей мы придерживались с первого же Flow в 2004-м. А в чисто практическом смысле — работа охраны такой и должна быть по определению.

— Хотя фестиваль активно интересуется российской аудиторией и находится рядом, за все годы присутствие России в его программе выражалось только в отдельных появлениях электронных музыкантов и диджеев. Почему?

— Мы заинтересованы, но почему-то всегда все оказывается сложнее. Думаю, проблема в том, что у нас несколько прерывистая связь с людьми в Петербурге и Москве. Нет постоянного контакта. А чтобы привезти российскую группу, тебе надо знать человека и более или менее постоянно работать с ним. Но это касается и Эстонии, и любой другой страны. Налаживание отношений все время спотыкается. Нет, мы определенно настроены пробовать и ваши группы, но, возможно, нам не хватает и знаний за пределами артистов типа Нины Кравиц. Думаю, мы все же будем пытаться улучшать эту ситуацию.

— После того как Flow стал одним финских культурных символов, какая может быть стратегия дальнейшего развития фестиваля? Вопрос ведь уже, наверное, не просто в том, чтобы привезти крутых артистов и собрать очередной аншлаг.

— Хороший вопрос. Мы его сами себе постоянно задаем, когда собираемся на совете правления — теперь еще и с представителями Superstruct Entertainment. Как шагнуть еще немного вперед? Что можно улучшить? Я согласен, что до определенной степени статус фестиваля поддерживается его программой, но для Flow этого уже недостаточно. Должны появляться некие дополнительные элементы, вписывающиеся в общую картину и соответствующие потребностям аудитории, которая, в свою очередь, следит за тем, что происходит в мире — во всех смыслах. Вряд ли с ходу можно придумать точный рецепт. Здесь фестиваль нужно разбирать на мельчайшие детали, рассматривать каждую из них — и снова собирать. Стоит ли попробовать устроить фестиваль, совсем непохожий на нынешний Flow, или только улучшать отдельные части, которые нам не понравятся в данный момент? Стоит ли рискнуть и устроить нечто совсем новое для нас, вроде параллельных мероприятий под брендом Flow? Вариантов множество, и о каждом из них нам приходится ежедневно думать. Посмотрим. Можно просто пообещать для начала, что каждый следующий год фестиваль будет понемногу меняться — но насколько далеко мы готовы зайти в этих переменах, неизвестно и нам самим.