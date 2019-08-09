Один на миллион

Объем строительства жилья в Пермском крае серьезно не меняется последние три года. В этом году ожидается небольшое уменьшение объемов ввода жилья, это связано с ситуацией на строительном рынке. Стабильным остается и спрос на новостройки. Эксперты прогнозируют серьезное снижение темпов строительства в ближайшие два года.

Снижают объем По данным Пермьстата, за первое полугодие этого года в Пермском крае было сдано в эксплуатацию 4,7 тыс. квартир общей площадью 395 тыс. кв. м, что составило 104,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств было введено 284,4 тыс. кв. м жилья. Это на 31,9% больше, чем в январе — июне прошлого года.

Треть введенного в эксплуатацию жилья приходится на Пермь — 126,7 тыс. кв. м. Из них застройщики сдали 72,4 тыс. кв. м, на индивидуальное строительство пришлось 54,3 тыс. кв. м. Объем сданного жилья от застройщиков остался практически на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — он составляет 54,6%. Как отмечает директор ООО «АЦ „КД-консалтинг“» Эльвира Епишина, в первой половине года цифры от застройщиков бывают не очень показательными для сравнения с данными прошлых лет, так как они стараются сдать больший объем в конце года. Предполагается, что во второй половине года застройщики будут завершать строительство объектов, которое начали в 2017–2018 годах.

По прогнозу краевого министерства строительства, в этом году в Перми будет введено 505,7 тыс. кв. м жилья, в том числе в многоквартирных домах — 433,3 тыс. кв. м, в сфере индивидуального жилищного строительства — более 70 тыс. кв. м. Объем ввода нового жилья в Перми останется на уровне прошлого года. Однако эксперты приводят несколько иные цифры, отмечая, что он будет ниже, чем в прошлом году, но незначительно, на 5–10%. «Более серьезные изменения мы заметим в 2020 и 2021 годах»,— считает руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ГК «ПМД» Артем Савельев.

Небольшое снижение темпов строительства жилья в регионе наблюдается последние три года. Это связано в том числе с падением покупательской способности населения. Так, в 2017 году было сдано 1,1 млн кв. м, в 2018-м — 1,081 млн кв. м жилья. В этом году, по данным краевого минстроя, план ввода жилья в регионе составляет 1,05 млн кв. м. Стоит отметить, что план по вводу жилья в регионе был скорректирован весной этого года. Ранее Министерство строительства РФ ставило задачу Пермскому краю по итогам 2019 года ввести в строй 1,2 млн кв. м жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Среди целей этого федерального проекта — обеспечение семей со средним достатком доступным жильем, повышение комфортности городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного жилищного фонда, развитие рынка ипотечных ценных бумаг, снижение административной нагрузки на застройщиков. Проект должен действовать с 2019 по 2024 год. Пермский край на реализацию проекта «Жилье и городская среда» получит 8 млрд руб. Согласно первоначальной версии нацпроекта, в 2019 году в Пермском крае была установлена планка в 1,2 млн кв. м жилья, а в 2021-м — уже 1,6 млн кв. м. Однако эти показатели были скорректированы с учетом текущей ситуации на строительном рынке. В откорректированном варианте нацпроекта, в 2019 году в регионе должно быть введено 1,05 млн кв. м, в 2020-м — 1,13 млн кв. м, в 2021-м — 1,09 млн кв. м. «По нашему мнению, планы ввода жилья соответствуют имеющемуся спросу населения в Пермском крае и полностью отражают тенденции его изменения»,— уточнили в краевом минстрое.

Без ажиотажа Несмотря на постепенное сокращение темпов строительства, спрос на квартиры в новостройках остается стабильным. Эксперты отмечают, что начиная с весны покупательский спрос немного замедлился, а его «пиковая точка» пришлась на осень прошлого года. «Снижение ключевой ставки и, как следствие, повышение доступности ипотеки дало хороший результат. Люди боялись, что ставка начнет подниматься, а также опасались повышения цены в связи с ужесточением законодательства в области долевого строительства и покупали квартиры именно в тот период»,— говорит Артем Савельев. Сегодня же ставки по ипотеке вновь выросли, квартиры в новостройках подорожали, и это сдерживает спрос. По данным ООО «АЦ „КД-консалтинг“», в июне средняя цена за 1 кв. м в новостройке составила 61 тыс. руб. За первое полугодие она выросла на 8,5%, за год — на 13%. По словам Эльвиры Епишиной, на динамику цены повлияли два основных фактора. Во-первых, переход на новые схемы финансирования строительства. Во-вторых, в городе появилось достаточное предложение жилья комфорт- и бизнес-класса хорошего качества. Такие дома строятся в районах, прилегающих к центру. Например, в центре — «Дом Бьорн», ЖК «Вознесенский», в прилегающих районах — спортивный микрорайон Ива, квартал «Маасдам», квартал «Счастье».

Особым спросом на рынке пользуются студии и однокомнатные квартиры. «В „Пионере“ и „Клевере“ первым делом ушли небольшие по площади квартиры. Сейчас ситуация повторяется: до сдачи ЖК „Дуэт“ и „Циолковский“ еще полгода, а предложений по однокомнатным квартирам и студиям уже нет»,— продолжает Артем Савельев. По его словам, при строительстве многоквартирных домов стоит учитывать портрет покупателя. Если квартиру выбирают семьи с детьми, то история про однокомнатные и студии не про них. «Такие покупатели предпочитают большие по площади квартиры, чаще — евроформата, с двумя или даже тремя спальнями и просторной кухней-гостиной»,— отмечает он.

Одна из тенденций на сегодняшнем рынке новостроек — рост спроса горожан на квартиры евроформата, включающие в себя кухню-столовую и отдельные спальни. «Гостиные как таковые уходят в прошлое. Стоит отметить, что квартиры евроформата, как правило, небольшой площади»,— пояснила начальник отдела недвижимости АО «ПЗСП» Валентина Верина. При этом она отмечает, что у «ПЗСП» одинаково высоким спросом пользуются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. «Мы стараемся строить разноплановые квартиры, это позволяет нам удовлетворить практически все интересы людей. К примеру, в последнем доме, построенном АО „ПЗСП“, на Целинной, 57/3, были квартиры разной площади, все они продались в короткие сроки»,— говорит госпожа Верина.

Соотношение числа одно-, двух- и трехкомнатных квартир в многоквартином доме зависит не только от общих тенденций спроса, а в том числе и от местоположения комплекса. «Например, в удаленных частях города покупают жилье семейные люди с двумя и более детьми. Для них важно подобрать квартиру большей площади. Естественно, мы учитываем это при проектировании,— уточняет Артем Савельев.— Чем ближе к центру, тем выше спрос на маленькие квартиры. В основном их покупают молодые люди, в том числе семейные. К примеру, в „Дуэте“ у нас около 50% всех квартир — формата до 50 кв. м».

АЛИНА КОМАЛУТДИНОВА