Экс-офицер ФСБ в Петербурге приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство знакомого

224-й гарнизонный военный суд в Петербурге вынес приговор 47-летнему майору ФСБ Сергею Семенову, признанному виновным в убийстве своего знакомого и покушении на убийство еще одного человека. Семенову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания. Кроме этого удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 2,2 млн рублей, сообщает «Фонтанка.ру».

Экс-офицер УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан весной 2018 года после празднования Дня пограничника. Во время отдыха на природе, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе завязавшегося конфликта нанес своему знакомому, бывшему пограничнику, 24 удара ножом и топором, а потом два раза выстрелил в него из травматического пистолета, что привело к смерти потерпевшего. После совершенного убийства Семенов напал на сторожа рыбохозяйства, выстрелив в него несколько раз и причинив тем самым легкий вред здоровью.

Семенов проходил военную службу по контракту с июля 1993 года, в качестве офицера — с октября 2005 по июнь 2008 года. Имеет государственные награды — медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, единодушно признавших бывшего майора ФСБ виновным и не заслуживающим снисхождения.