Трудные метры

Строительную отрасль ежегодно потрясают какие-то изменения. Это нововведения как федерального, так и местного значения. Например, федеральная инициатива предписывает переход на новую схему финансирования с помощью эскроу-счетов с 1 июля этого года. По этой схеме покупатель платит деньги за жилье в строящемся доме не напрямую застройщику, а переводит их на специальный счет в банке. Банк, в свою очередь, передает эти средства застройщику только после сдачи объекта в эксплуатацию. Однако механизм взаимодействия банков и застройщиков пока не отлажен и несет в себе массу неудобств как для одной, так и для другой стороны. В то же время такой подход защищает прежде всего покупателей квартир и борется с появлением «обманутых дольщиков».

Изменения на городском уровне также несут в себе массу дополнительных неудобств для девелоперов. В частности, сейчас муниципальные власти рассматривают изменения в правила землепользования и застройки. Девелоперам в такой ситуации приходится постоянно лавировать, сохраняя объемы строительства жилья и подстраиваясь под новые условия работы. Так, например, по новым правилам в некоторых случаях у застройщиков появляется дополнительная задача по решению и социальных проблем города, возводя в застраиваемых микрорайонах детские сады и школы. Девелоперы политкорректно отмечают, что дополнительные затраты в итоге имеют свою выгоду: квартиры в микрорайонах с развитой социальной инфраструктурой легче продаются. Однако понятно, что нести дополнительные траты в условиях изменения системы финансирования строительства домов для многих непозволительная роскошь.

Если не брать в расчет отдельных игроков, испытывающих реальные трудности, а смотреть на проблему в целом, то кажется, что потрясения не сильно изменили ситуацию на рынке. Так, объемы строительства в регионе хотя и не растут, но и серьезно не сокращаются, сохраняясь на уровне 1 млн кв. м в год. Однако прогноз пока неблагоприятный: застройщики предсказывают серьезные сокращения объемов строительства в ближайшие три года, когда все нововведения заработают в полную силу.