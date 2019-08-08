Петербургский избирком отменил 21 отказ в регистрации кандидатам в муниципалы

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия на заседании в четверг, 8 августа, отменила 21 незаконный отказ в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты. Всего на заседании рассматривались жалобы 36 кандидатов, сообщает корреспондент “Ъ-СПб”.

В итоге восемь человек были зарегистрированы решением ГИК в зале заседаний. Дела еще 13 кандидатов направили на пересмотр в ИКМО. Основания, по которым 15 заявителям отказали, городская комиссия большинством голосов сочла правомерными.

Всего со дня старта муниципальной избирательной кампании в Петербурге Горизбирком рассмотрел 710 жалоб, 470 из которых были удовлетворены. Из этого числа 128 кандидатов зарегистрировала сама городская комиссия, а документы остальных направлены для повторного рассмотрения в муниципальные комиссии.

Олег Дилимбетов