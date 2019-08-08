«Ничего не наносит столько вреда, сколько отечественная бюрократия»

Минфин решил бороться с бюрократией. Ведомство Антона Силуанова предлагает оптимизировать работу чиновников. Эксперты констатируют, что эффективность госуправления снижается, число управленцев неуклонно растет, как и расходы на их содержание. В этой связи предполагается, в частности, предать часть функций министерств на аутсорсинг. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в эффективности предложенных мер.

На фоне политического шторма экономический блок правительства напомнил о себе. Газета «Ведомости» напечатала выдержки из проекта главных направлений — бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы. Это основной программный документ российского Минфина на перспективу. Среди прочего ведомство Антона Силуанова указывает на снижение гибкости системы госуправления.

Полномочия ведомств множатся, функции дробятся, число чиновников постоянно растет и, соответственно, увеличиваются расходы на их содержание.

Как исправить ситуацию? Минфин предлагает провести оптимизацию, повысить прозрачность, а также отдать часть функций министерств на аутсорсинг.

Сократить число чиновников российская власть пытается на протяжении всей своей новейшей истории. Однако победить бюрократию не удается: несмотря на оптимизацию, реформы, сокращения и централизацию она все равно разрастается и укрепляется. В результате порой даже сложно выявить реальное количество управленцев. Например, по данным Минфина за 2017 год, их в России насчитывалось 1,2 млн. При этом Росстат утверждает, что чиновников почти что на миллион больше. Оказывается, не учли гражданских служащих силовых ведомств. Нелишне также вспомнить недавние слова Германа Грефа, который назвал единственной проблемой России — неэффективность госуправления. То, что с этим у нас не все в порядке, наглядно доказывают пожары и наводнения в Сибири. Помните разговоры о том, что тушить пожары бессмысленно, а может быть, даже вредно. Это официально заявляет губернатор Красноярского края. В итоге пришлось подключать армию.

Другим примером могут быть любые стихийные аномальные бедствия — то зима наступила внезапно, то неожиданно пришло лето, а решатся все в итоге на высшем уровне и то после подключения международной и российской общественности.

Нынешний кризис возник все от того же: неэффективность государственного управления и его топорная работа, неспособность реагировать на перемены.

Можно смело дать прогноз: вряд ли здесь поможет централизация и аутсорсинг. Как ни борись с дроблением функций, в итоге получается одно и то же: число чиновников неуклонно растет. Ни один митинг, ни Навальный, ни даже козни мировой закулисы не наносят столько вреда, сколько отечественная бюрократия. Может быть, нужно бороться все-таки с причиной, а не со следствием? Вот и Греф о том же. Действительно, столько проблем бы решилось. Так что есть смысл Минфину поторопиться с аутсорсингом или еще что-нибудь придумать в духе времени.