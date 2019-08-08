Застройщику ЖК «Ангара» в Сочи грозит уголовное преследование

Застройщику жилого комплекса «Ангара» в курортной столице грозить уголовное дело за неисполнение решения суда. Как рассказали в мэрии Сочи, в настоящее время предприниматель скрывается и не является на заседания рабочей группы по проблемному объекту.

Разрешение на строительство ЖК «Ангара» на улице Виноградной, 195 было выдано в 2012 году. Согласно проекту, это должен был быть 16-этажный 56-квартирный дом. Реально же застройщик возвел на объекте 168 квартир. Данные изменения не прошли согласования соответствующих органов. Начались суды. Весной 2018 года дольщики создали собственный кооператив, чтобы осуществить ввод здания в эксплуатацию. В настоящее время все они получили права собственности на квартиры.

Уточняется также, что застройщик заключил договор со всеми ресурсоснабжающими предприятиями о присоединении дома к сетям, но работу не оплатил. Поэтому дом не подключен ни к воде, ни к электричеству. Также застройщик не подал заявление о постановке дома на кадастровый учет.

Помощник прокурора Сочи Дмитрий Слепаков отметил, что застройщик ЖК игнорирует приглашения к диалогу, поэтому надзорное ведомство планирует другими способами добиться доставку его на заседания рабочих групп. За неисполнение решения суда ему придется отвечать по уголовному кодексу. «Если он считает, что может формально передать квартиры без сетей, нас такая позиция не устраивает». – отметил представитель прокуратуры города.

Василий Хитрых