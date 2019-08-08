В Краснодарском крае задержан водитель разбившегося автобуса

Следственный комитет РФ озвучил первую версию причин крупной автоаварии под Новороссийском, при которой погибли трое и получили травмы 44 человека: следствие считает, что водитель автобуса не соблюдал дистанцию, из-за чего автобус столкнулся с внедорожником. Водитель автобуса задержан, уточнили в следственном управлении СКР по краю.

По данным “Ъ-Юг”, за рулем экскурсионного автобуса, принадлежащего ведомственному санаторию ФНС «Эллада», был 41-летний Роман Поляков, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. По предварительной версии СКР, из-за допущенного подозреваемым нарушения правил дорожного движения автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва.

Сегодня в санатории «Эллада» следователями СКР по краю изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на экскурсионном автобусе, уточнили в СУ СКР. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы.

Подробнее о деле в материале “Ъ-Юг” - «Экскурсия завершилась аварией».

Анна Перова, Краснодар