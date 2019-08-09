Энергоблок «Юнипро» не сдвигается с пепла

«Юнипро» в очередной раз переносит сроки ввода третьего энергоблока на Березовской ГРЭС — с конца 2019 года на первый квартал 2020 года. Энергоблок был введен в конце 2015 года, но в феврале 2016 года сгорел. С момента пожара стоимость восстановления оборудования выросла с 15 млрд до 44 млрд руб., а из-за задержки ремонта компания будет получать повышенные платежи с оптового энергорынка чуть меньше шести лет вместо десяти. Выпадающие доходы компании за этот период, по оценкам аналитиков, составят 59,8 млрд руб. Но если блок все же будет введен в начале 2020 года, компания сможет получить еще до 79 млрд руб. платежей с энергорынка.

Энергокомпания «Юнипро» (83,73% у немецкой Uniper) в пятый раз перенесла сроки запуска аварийного энергоблока на Березовской ГРЭС — на этот раз на первый квартал 2020 года, хотя ранее назначала дату ввода на конец 2019 года. Как следует из материалов компании, в его ремонт уже инвестировано 33 млрд руб., осталось вложить еще 11 млрд руб.

В феврале 2016 года из-за пожара на незадолго до этого введенном энергоблоке (800 МВт) сгорела значительная часть котельного оборудования. После аварии в «Юнипро» заявляли, что ремонт энергоблока продлится до конца 2017 года, затраты оценивались в 15 млрд руб. Объект построен по договору поставки мощности (ДПМ), гарантирующему возврат инвестиций за счет повышенных платежей энергорынка. Окупаемость энергоблоков по ДПМ — 15 лет, но повышенный тариф действует только десять лет, надбавка с последних пяти лет распределяется с седьмого по десятый год, дополнительно поднимая цену (так называемая дельта ДПМ).

Теперь стоимость восстановительных работ оценивается примерно в 44 млрд руб. исходя из оценки ущерба для 50% стоимости котла, 25% стоимости здания и вспомогательного оборудования. Часть этих расходов компания закрывает за счет полученных страховых выплат в размере 26,1 млрд руб., остальное выплачивает из прибыли.

При этом, как следует из отчетности компании по МСФО за первое полугодие, в «Юнипро» допускают, что энергоблок может быть введен в эксплуатацию не в первом квартале 2020 года, а позже. На конференции с аналитиками в четверг компания сообщила, что рассчитывает начать получать платежи с энергорынка со второго квартала 2020 года.

В первом полугодии чистая прибыль «Юнипро» по МСФО выросла по сравнению с прошлым годом на 34,5%, до 11 млрд руб., следует из отчета компании. Рост EBITDA составил 20,7%, до 16,5 млрд руб., «Юнипро» также повысила прогноз по этому показателю по итогам года до 28–30 млрд руб. Выручка компании за январь—июнь выросла на 13,6%, до 42,7 млрд руб. Компания планирует выплатить 14 млрд руб. дивидендов по итогам года, в 2020 году прогноз по выплатам акционерам — 20 млрд руб.

По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», за все время простоя энергоблока «Юнипро» недополучит с оптового энергорынка до 59,8 млрд руб. Каждый месяц отсрочки восстановления блока приносит компании потерю до 1 млрд руб. Если же блок будет запущен в первом квартале 2020 года, то, по оценкам аналитика, «Юнипро» сможет получить до конца срока действия ДПМ в 2025 году до 78,9 млрд руб.

Татьяна Дятел