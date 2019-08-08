В Сочи завод оштрафовали на 900 тыс. рублей за недропользование без лицензии

Сочинский завод по переработке песчано-гравийной смеси ООО «ИСПЭ-Строй» оштрафовали на 900 тыс. рублей за недропользование без лицензии, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что работники завода откачивали подземные воды через водозаборные скважины и использовали их для промывки песчано-гравийной смеси. Образующиеся жидкие отходы рабочие сбрасывали обратно в грунт. В отношении компании были возбуждены административные дела за пользование недрами без лицензии (ч. 1 ст.7.3 КоАП РФ) и несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Прокуратура также направила в Адлерский суд Сочи иск о принуждении компании освободить участок.

Дарья Голякова