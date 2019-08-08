Глава Туапсе Владимир Зверев задержан по подозрению в совершении должностного преступления

Мэр Туапсе Владимир Зверев подозревается в совершении должностного преступления, сообщил источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, сегодня следователь вынес постановление о задержании чиновника. От официальных комментариев представители следствия воздерживаются.

По данным “Ъ-Юг”, дело в отношении господина Зверева находится в производстве Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Накануне вечером в социальных сетях появился небольшой фрагмент видеозаписи следственных действий в отношении чиновника. Владимир Зверев называет себя и сообщает, что в момент ведения видеозаписи он находится в кемпинге «Импульс» поселка Ольгина (Туапсинский район), в коттедже номер 24. Далее запись обрывается. Мобильный телефон адвоката Ирины Киреевой, осуществляющей защиту мэра Туапсе, в четверг был выключен. Застать на рабочем месте пресс-секретаря мэрии Туапсе Татьяну Дроботову не удалось, телефон приемной Владимира Зверева также не отвечал.

Анна Перова, Краснодар