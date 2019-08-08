Дом Boucheron обновил историческую коллекцию Delilah

Украшения Delilah — дань детским воспоминаниям Фредерика Бушерона. Сын торговцев сукном, он с юного возраста был хорошо знаком с разнообразными тканями, и много лет спустя они стали источником вдохновения для его ювелирных творений. Однажды, еще в конце XIX века, великий князь Владимир заказал Бушерону колье, напоминающее легкий женский шелковый шарф, в память о юной красавице, покорившей его сердце на одном из балов и впоследствии ставшей его женой. С тех пор мастера дома Boucheron несколько раз повторяли мотив ткани из золотых нитей и даже создали на его основе коллекцию Delilah. В этом году она пополнилась гибкими серьгами, цепочкой с золотыми кистями на обоих концах, напоминающей тонкую полоску ткани, обернутую вокруг шеи, и колье высокого ювелирного искусства, точь-в-точь шарф, сотканный из золота.