Дополнительные электрички запускают для доставки гостей на Alfa future people

АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (ВВППК) запускает дополнительные электропоезда для гостей фестиваля электронной музыки Alfa future people, который пройдет в Большом Козино с 16 по 18 августа, сообщает ВВППК.

На период проведения фестиваля дополнительно к 14 ежедневным парам пригородных поездов заволжского направления будут назначены дополнительно 32 пары поездов сообщением Нижний Новгород–Большое Козино. В том числе в четверг 15 августа будут назначены две пары поездов, в пятницу – восемь пар, в субботу – 13 пар, в воскресенье – девять пар.

В частности, с пятницы по воскресенье 16 пар поездов ежесуточно будут выполняться новейшими сдвоенными составами в восьмивагонном исполнении. Остальные поезда будут выполняться шести и восьмивагонными.

Билеты можно приобрести у волонтеров на привокзальной площади или у кассиров поезда. Можно приобрести, как абонементы на проезд, так и разовые билеты. Кроме того, электронную версию билета можно приобрести в приложении «Пригород». Все виды билетов можно оплатить как за наличный расчет, так и по безналичному расчету, в том числе по технологиям Pay pass и NFC.

Ирина Андреева