В Ростове мужчину осудили за тройное убийство путем поджога

Ростовский областной судом признал жителя станицы Егорлыкской Якова Жильцова виновным в убийстве трех несовершеннолетних девочек и покушении на убийство их матери, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом (пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд уставновил, что 29 июня 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей и решил ей отомстить. С этой целью Жильцов поджег квартиру женщины, чтобы уничтожить ее имущество и убить ее и ее несовершеннолетних дочерей. В результате пожара дочери потерпевшей погибли, одна из них была беременна. Самой сожительнице подсудимого удалось спастись. Соседям удалось заметить пожар и покинуть жилище, но они в результате пожара они утратили жилье и все свое имущество, сумма причиненного им ущерба составила 3,5 млн руб.

Суд приговорил Жильцова к 23 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима.

Дарья Голякова