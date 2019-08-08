Рост потребительских цен на Кубани в июле 2019 года по сравнению с июнем составил 0,2%

Потребительские цены на товары и услуги в июле этого года по сравнению с июнем выросли на 0,2%. Продовольственные товары подешевели на 0,03%, непродовольственные – выросли на 0,02%, услуги подорожали на 0,7%, сообщает Краснодарстат.

В числе продовольствия наиболее значительно выросли цены на яблоки (на 9,1%). В пределах 2–3,3% подорожали мясные консервы для детского питания, чеснок, газированные напитки, овсяные хлопья «Геркулес», шлифованный рис, молоко, куриные окорочка, бескостная свинина, говядина, яйца, соленое филе сельди, рыба. Дешевле стали картофель (на 18,5%), белокочанная свежая капуста (на 15,9%), столовая свекла (на 14,3%), морковь (на 12,6%), лук репчатый (на 11,3%), виноград (на 10,3%), свежие огурцы (на 9,4%), бананы (на 5,3%).

Прирост цен в пределах 1 – 5,3% был отмечен на блузки для девочек школьного возраста, майки, футболки женские бельевые, отечественные сигареты с фильтром, сухие корма для домашних животных и т. д. Снизились цены на шерстяные ковры (на 10,3%), а также в пределах 1–2,5% на газомоторное топливо, отдельные виды одежды и строительных материалов.

Выросла стоимость санаторно-оздоровительных услуг (на 17,1%), воздушного транспорта (на 7,3%), проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (5,3%), разговора по сотовой связи (на 4,5%), а также городского пассажирского транспорта (на 4,1%). Дешевле стал годовой полис добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (на 25,9%), обслуживание банковской карты в национальной валюте (на 5,7%), ремонта жилья (на 1,7%).

По сравнению с декабрем прошлого года цены в июле выросли на на 2,7%. Продовольственные товары подорожали за семь месяцев на 2,5%, непродовольственные – на 1,8%, услуги – на 4,1%.

Василий Хитрых