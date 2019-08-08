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Hublot продолжили летний праздник на Миконосе

После торжественного открытия бутика на испанском острове Ибица швейцарский часовой бренд Hublot торжественно отпраздновали запуск новой модели Classic Fusion Mykonos на одноименном греческом острове. Новинка стала восьмой моделью в одноименной серии часов, пользовавшихся огромным успехом с 2012 по 2018 год. Небесно-голубой керамический безель часов вдохновлен цветами Эгейского моря и Кикладских островов, а уникальный вращающийся модуль часов около отметки «3 часа» повторяет ветряные мельницы, ставшие символом Миконоса. Скелетонированный циферблат хронографа с автоматическим подзаводом заключен в корпус из розового золота или титана и сопровожден ремешком из кожи аллигатора небесно-голубого цвета на каучуковой подкладке.

Каждая из двух версий выпущена лимитированным тиражом в 50 экземпляров.

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