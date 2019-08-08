Фрэнки Запата пересек Ла-Манш на флайборде и с часами Zenith на руке

Французский изобретатель, пилот водного транспорта и новый друг швейцарского часового бренда Zenith со второй попытки совершил одиночный полет из Франции в Англию на реактивном флайборде. Таким образом пилот эсктремал отметил 110-летие перелета через пролив Ла-Манш авиатора Луи Блерио.

Во время полета на запястье Фрэнки Запата был хронограф Zenith Pilot Type 20 Adventure c автоматическим калибром El Primero с 50-часовой запасом хода внутри. Крупная заводная головка на бронзовом корпусе диаметром 45 мм, циферблат и ремешок цвета хаки, крупные арабские цифры с люминесцентным покрытием являются отличительными чертами часов Zenit Pilot, благодаря которым стали надежным спутником авиаторам XX и XXI веков.