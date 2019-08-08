TAG Heuer открыли бутик во «Временах года»

Бутик TAG Heuer представляет собой современное пространство в интерьере характерных для бренда черно-красных цветов. Лаконичные витрины, подсветка и общий авангардный стиль бутика призваны акцентировать внимание посетителей на главном — новаторском дизайне часов TAG Heuer.

«Открытие бутика в галереях “Времена года” — новый этап в развитии TAG Heuer. Мы стремимся идти в ногу со временем, становиться ближе к нашей аудитории, и нам очень важно присутствие в таком исключительном пространстве, как галереи “Времена года”, куда клиенты приходят в поисках новых впечатлений»,— заявляет Олег Кайдалов, генеральный директор TAG Heuer в России.

Новое пространство TAG Heuer расположилось на первом этаже торгового центра. Здесь будут представлены все актуальные коллекции, а также лимитированные и эксклюзивные модели швейцарского бренда. Уже сейчас здесь можно познакомиться c коллекцией Autavia, которая была представлена на часовой выставке в Базеле в апреле этого года и уже успела заслужить высокие оценки поклонников часового искусства.