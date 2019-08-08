В Кисловодске хладокомбинат оштрафовали на 700 тыс. рублей за нарушение санитарных норм

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике нашло нарушения ветеринарных санитарных норм в работе ООО «Хладокомбинат «Кисловодский», сообщает пресс-служба ведомства. Проверяющие обнаружили в произведенной заводом сметане растительные масла и жиры на растительной основе, хотя по нормативам сметана должна содержать только жир коровьего молока. Так как ООО «Хладокомбинат «Кисловодский» ранее уже совершало подобные правонарушения, арбитражный суд Ставропольского края назначил ему штраф в 700 тыс руб.

Дарья Голякова