Контракт на поставку мусоровозов в Уфу выиграла челябинская «Трак лизинг»

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» заключит контракт стоимостью 75,06 млн руб. на поставку в лизинг восьми мусоровозов с челябинской лизинговой компанией «Трак лизинг». Компания была единственным участником запроса предложений, проведенного 6 августа, и снизила начальную цену контракта на 0,3%. По условиям контракта техника не раньше 2019 года выпуска должна поступить в течение 45 дней. Спецавтохозяйство покупает ее в лизинг на пять лет с гарантией год.

ООО «Лизинговая компания "Трак лизинг"», по данным kartoteka.ru, работает на рынке с 2012 года. Принадлежит Галине Толмац и Сергею Гаменюку.

«Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Уфимской зоне. Выручка в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 509,41 млн руб., чистая прибыль — 4,29 млн руб.

Майя Иванова