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Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

По факту некачественного дорожного ремонта в Курской области возбуждено уголовное дело

Управление СКР по Курской области возбудило по материалам прокурорской проверки уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ) при строительстве дороги в Фатежском районе. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в региональной прокуратуре, речь идет о муниципальном контракте на возведение автомобильной дороги местного значения, заключенного с АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление № 6» на сумму более 26 млн руб. По итогам проверки, уточнили в прокуратуре, были выявлены использованные подрядчиком материалы низкого качества и по стоимости, которые не соответствовали проектно-сметной документации. Ущерб бюджету при этом оценивается в сумму более 4 млн руб.

О крупнейшем дорожном проекте региона вне федеральных трасс — в материале “Ъ-Черноземье” «“Мостотрест” ускорился на обходе Боброва».

Ирина Лобанова


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