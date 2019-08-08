Бизнес Кубани получил 500 млн руб. из краевого фонда микрофинансирования

Фонд помогает реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Работа фонда направлена в том числе на то, чтобы поддержать развитие приоритетных направлений в регионе, например, сельское хозяйство. В настоящее время действует 13 программ фонда, две из них созданы для предпринимателей, пострадавших от ЧС, и бизнесменов, у банка которых отозвали лицензию.

как сообщает пресс-служба администрации края, за семь месяцев нынешнего года организация предоставила 255 займов на сумму более полумиллиарда руб. Из них 288 млн руб. подучили малые предприниматели, работающие в сельскохозяйственной отрасли. Производители товаров получили 80 млн руб.

В настоящее время фонд занимает лидирующую позицию в России по объемам капитализации, сейчас она составляет порядка 1,5 млрд руб.

Елена Рыжкова