«В коллекции смешали стили и предложили неочевидные сочетания тканей»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о том, как дизайнеров коллекции вдохновили работы художницы Рицуэ Мисима.

Выставка художницы Рицуэ Мисима недавно прошла в венецианском Палаццо Фортуни. С марта по июль тут выставляли работы «знаменитых женщин художников», как сформулировали устроители, среди них была и уроженка Киото Мисима. Но она для венецианцев не иностранка из далекой страны. В 1989-м она переехала жить в Венецию и была очарована искусством стеклодувов. Она пыталась найти идеальную вазу, но не смогла и решила изучить техники и создать свою. А позже перешла к более абстрактным формам. Так она начала создавать свои невероятные будто бы невесомые скульптуры из стекла. Они, к слову, есть в коллекциях многих музеев мира. Включая, например, Музей декоративно-прикладного искусства в Париже. И это закономерно: ремесленного искусства в ее работах не меньше искусства концептуального.

Отдать дань Мисима недавно решили в Max Mara. К сезону осень-зима 2019/20 под брендом Weekend Max Mara представили коллекцию «Хаотичная элегантность», на создание которой дизайнеров вдохновили работы Мисима. В коллекции решили смешать стили и предложить неочевидные сочетания тканей. Строгий крой сочетается с шифоном и пайетками. Вещи в лоскутных узорах созданы нарочито крупными, так и хочется сказать, раздутыми. Переосмыслили и узнаваемые вещи бренда такие, как тренч или сумка Pasticcino. Ее представили в стиле пэчворк.

Показали коллекцию во время недели моды в Милане в штаб-квартире Max Mara на Пьяцца дель Либерти вместе с выставкой Мисима. Называется экспозиция Transluce. Среди экспонатов — созданные специально для выставки сферы из прозрачного стекла. В бренде их поэтично называют «жемчужинами».