«Пресненский район — главный поставщик эксклюзивной недвижимости»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает об основных лотах, представленных на рынке недвижимости.

Экспозиция готовых проектов высокобюджетного сегмента в пределах Центрального административного округа насчитывает сегодня 43 адреса и почти 1,5 тыс. лотов. Совокупная площадь представленного на рынке фонда квартир и апартаментов превышает 170 тыс. кв м. При этом, как подсчитали аналитики компании Insigma Group, почти половина от общего количества лотов сосредоточена в Пресненском районе, где базируется всего семь проектов.

Общая стоимость массива готового жилья премиум- и элит-класса, экспонируемого на первичном рынке в центре Москвы, оценивается немногим более чем в 130 млрд руб. Наибольший вклад в этот объем делают районы Пресненский, Хамовники, Арбат и Якиманка. Следует отметить, что по сравнению с первым полугодием 2018 года количество реализуемых лотов в рассматриваемой категории практически не изменилось, но их совокупный бюджет сократился на четверть. Пресненский район по-прежнему сохраняет позиции главного поставщика эксклюзивной недвижимости на рынок. В общей сложности в этой локации на сегодняшний день аккумулировано 47% от общего объема готового предложения. Годом ранее здесь было сгруппировано 54% всех лотов.

Самым дорогим районом на сегодняшний день является Таганский. Средний показатель стоимости квадратного метра в готовых высокобюджетных новостройках здесь находится на уровне 1,15 млн руб. Но рекорд заявленного прайса на готовый объект принадлежит опять же Пресненскому району – 2,6 млрд руб. Это запрашиваемый бюджет покупки апартаментов в деловом квартале «Москва-Сити». Предложение с миллиардным ценником фиксируется и на территории Таганского района. Однако подобные объекты скорее являются исключением.