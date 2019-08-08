Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, что интересного можно увидеть на острове.

Остров Шри-Ланка сегодня. Перечислять его красоты можно бесконечно. Сказочная земля. Местная легенда утверждает, что райский сад был расположен именно на Цейлоне — так назывался остров раньше. Горная гряда в океанских водах между Индией и Шри-Ланкой называется Адамов мост. Есть на острове и Адамов пик — гора, на одном из камней которой сохранилась вмятина, якобы отпечаток ступни первого человека. На Адамов пик по большим праздникам поднимаются тысячи паломников — буддисты, индуисты, христиане — они прибывают сюда специально, чтобы прикоснуться к этому священному месту. Правда, одни лишь христиане считают, что это след ноги Адама. Индуисты уверены, что отпечаток — след бога Шивы, по мнению буддистов, след оставил бог Саман, статую которого можно увидеть в высеченном храме-скале Дамбулла.

Название острова Шри-Ланка можно перевести как благословенная земля. Она издревле славилась драгоценными камнями — рубинами, сапфирами, топазами, изумрудами. Когда-то Цейлон называли «жемчужным островом»: здесь добывали лучший на Востоке жемчуг. О несметных сокровищах далекого острова писали знаменитые путешественники — итальянец Марко Поло и араб Ибн Баттута. Именно здесь стал миллионером Томас Липтон, владелец плантаций, где выращивается знаменитый на весь мир цейлонский чай. А в конце ХIХ века на острове побывал Антон Павлович Чехов, он назвал его «райским уголком» и написал одному из приятелей, что приобрел пару мангустов, самочку и самца. А вот правда это или нет, до сих пор никто не знает. Большим выдумщиком был Антон Павлович.