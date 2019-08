«Биеннале проходит в пещере»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как создавался проект.

Интересно, как рождаются новые художественные проекты? Вот два человека из Тюрингии, литератор и художник, отец и сын Геральд и Мартин Хефер решили, что можно организовать и провести первую в мире медиа-арт-биеннале. Решили и создали, найдя себе партнеров в лице российской структуры InArt. А вообще всего здесь было шесть международных кураторов из Колумбии, Германии, Франции и России. В результате основатель InArt Ксения Подойницына привезла из Москвы девять своих художников, каждый из которых работает именно в жанре медиа.

Среди них было несколько моих близких друзей — Марина Звягинцева и Сергей Катран, поэтому понятно, что я не мог не присутствовать на открытии биеннале с названием «Ангидрит», которая называется так, потому что проходит в пещере с не менее смешным для российского уха именем Barbarossahohle. Говорят, что когда-то здесь был похоронен герой немецких эпических рассказов Фридрих Барбаросса, тут есть его трон. В общем, это самый центр Германии. Как говорят о себе Жители этой области, «мы живем in the middle of nowhere». В земле Тюрингия есть три музея, которые поддерживает правительство. Новая биеннале современного искусства пока в их финансовые планы не укладывается.