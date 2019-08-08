На сотрудников администрации Чебаркульского района завели уголовное дело за мошенничество с землей

Следственные органы завели уголовное дело на управляющую делами администрации Чебаркульского района Евгению Перевалову и начальника отдела архитектуры и строительства Олега Прохорова. Чиновников подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, в 2014 году Евгения Перевалова при содействии чиновников администрации получила участок площадью 1,5 га в селе Боровое Чебаркульского района кадастровой стоимостью более 1 млн. руб. Она сообщала, что собирается размесить на территории производственный цех. На участке было построено небольшое здание, впоследствии земля была выкуплена за 100 тыс. руб. Госпожа Перевалова разделила участок на девять частей под коттеджную застройку.

Преступления выявила полиция, следователи проводят проверку. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемым. Земельный участок возвращен в муниципальную собственность.