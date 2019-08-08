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Фото: Антон Спиридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Названа причина гибели военного при прыжке с парашютом в Тольятти

Начата проверка по факту гибели военнослужащего одной из воинских частей при прыжке с парашютом в Тольятти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Тольяттинского гарнизона.

Помимо командования гарнизона соответствующую проверку проводят правоохранители. Как сообщает информагентство, военный погиб во время плановых прыжков с парашютом с вертолета. По предварительной информации, во время приземления из-за сильного ветра мужчина зацепил провода ЛЭП, и его ударило током, цитирует ТАСС представителя командования гарнизона.

Георгий Портнов


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