Названа причина гибели военного при прыжке с парашютом в Тольятти

Начата проверка по факту гибели военнослужащего одной из воинских частей при прыжке с парашютом в Тольятти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Тольяттинского гарнизона.

Помимо командования гарнизона соответствующую проверку проводят правоохранители. Как сообщает информагентство, военный погиб во время плановых прыжков с парашютом с вертолета. По предварительной информации, во время приземления из-за сильного ветра мужчина зацепил провода ЛЭП, и его ударило током, цитирует ТАСС представителя командования гарнизона.

Георгий Портнов