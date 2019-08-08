Ростовские инспекторы Россельхознадзора запретили вывоз 18 т молока на Украину

Инспекторами Россельхознадзора задержали 18 т пастеризованного молоко и сливок в пункте ветеринарного оформления «Ростовский», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Груз следовал из России на Украину, однако в ветеринарных документах отсутствовали результаты лабораторных исследований, гарантирующих качество и безопасность экспортируемой продукции. Это стало основанием для запрета вывоза груза.

Дарья Голякова