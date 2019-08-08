«Крылья Советов» оштрафованы на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение на матче с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатит штраф 100 тыс. руб. Об этом сообщает Российский футбольный союз по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета.

Санкции в отношении клуба применены из-за неподобающего поведения команды во время матча с «Локомотивом». Соответствующие предупреждения получили пять игроков и главный тренер.

В субботу, 3 августа, в матче 4-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» уступили московскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в присутствии 22 459 зрителей.

Георгий Портнов