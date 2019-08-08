Природоохранная прокуратура уличила руководство нацпарка «Самарская Лука» в нарушениях

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе руководства национального парка «Самарская Лука». Об этом сообщает надзорное ведомство.

По информации правоохранителей, с 2008 по 2018 годы директор нацпарка Александр Губернаторов, одновременно являясь учредителем Общественного регионального фонда развития «Самарской Луки» направлял юридическим лицам и организациям письма о выделении спонсорской помощи на развитие особо охраняемой природной территории объекта.

В итоге фонд получил более 8 млн руб., из которых свыше 1 млн руб. передавались на реконструкцию и консервирование историко-культурного здания, а также очистку и благоустройство водоемов. При этом надзорное ведомство установило, что названные работы проводились за счет национального парка без участия фонда.

Георгий Портнов