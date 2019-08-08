Филиал ПГК в Екатеринбурге увеличил объем перевозок на платформах на 15%

Екатеринбургский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за семь месяцев 2019 года увеличил объем перевозок грузов на платформах на 15% — до 127 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом грузооборот в данном сегменте сохранился на прежнем уровне и составил 236,9 млн т-км, сообщили в компании.

По словам директора екатеринбургского филиала компании Виталия Кущенко, положительная динамика связана с тем, что в условиях дефицита полувагонов предприятие переориентировало доставку строительных грузов на универсальные платформы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года объем погрузки на Свердловской железной дороге (СвЖД) составил 69,4 млн т, что ниже уровня прошлого года на 0,3%. В тройку лидеров по объему погрузки вошли: строительные грузы — 10,8 млн т (+6,9%), черные металлы — 5,2 млн т (+4,1%) и лом черных металлов — 1,1 млн т (-8,2%).

Екатеринбургский филиал ПГК работает на территории Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Пермского края (полигон Свердловской железной дороги).