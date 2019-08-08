На Кубани выявлена незаконная врезка в нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю во взаимодействии с коллегами из следственного комитета провели проверку по факту обнаружения несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск», принадлежащий АО «Каспийский трубопроводный консорциум», сообщило краевое управление ФСБ.

По данным ведомства, в ходе осмотра магистрального нефтепровода на территории Кавказского района выявлена несанкционированная врезка и отвод, предназначенные для хищения нефти. На месте происшествия изъяты составные части несанкционированной врезки. Правоохранительными органами организованы мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к магистральным нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам), максимальное наказание по которой – 4 года лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар