Средний размер лимитов по кредитным картам в Краснодарском крае вырос на 8,4%

Во втором квартале текущего года средний размер по кредитным картам в Краснодарском крае составил 47,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он увеличился на 8,4% (был 44,2 тыс. руб.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер кредитного лимита по картам в регионах России зафиксирован в Москве (93,9 тыс. руб.), на втором месте – Санкт-Петербург (72,5 тыс. руб.), на третьем – Московская область (70,9 тыс. руб.). Краснодарский край расположился на 20-м месте рейтинга. Самые низкие значения лимита по кредиткам отмечено в Крыму (24,9 тыс. руб.), Оренбургской области (41,4 тыс. руб.) и Алтайском крае (42,3 тыс. руб.).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин считает, что говорить какой-либо тенденции в этом сегменте кредитования пока рано. «Возможно, одной из причин более внимательного отношения банков к заемщикам стали мероприятия Банка России по “охлаждению” рынка розничного кредитования», - говорит эксперт.

Василий Хитрых