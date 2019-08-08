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Baglioni Resort Maldives начали прием гостей

Курорт Baglioni Resort Maldives начал принимать гостей, с 1 августа по 30 сентября для них будут доступны специальные условия. Курорт (96 вилл) расположен на острове Маагау в сердце атолла Дхаалу всего в 40 минутах от столицы Мале на гидроплане.

Концепция курорта разработана таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду благодаря использованию экологически безопасных материалов. Курорт сотрудничает с престижными итальянскими брендами, такими как Ferrari Trento — изготовитель игристых вин, Frette, предоставляющий льняное постельное белье и полотенца ручной работы, MC2 Saint Barth — дизайнерские купальники, и Insum, разрабатывающий инновационную антивозрастную косметику.

Курорт предлагает услуги персонала 24/7, владеющего несколькими языками, бассейн, услуги дворецкого, прачечной и пляжный сервис с шезлонгами. Кроме этого в распоряжении гостей бар у бассейна, три ресторана, СПА с павильоном для занятий йогой на природе, шопинг-бутик и детский клуб.

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