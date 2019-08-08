Удмуртия планирует привлечь кредиты на 900 млн рублей

Правительство Удмуртии намерено привлечь два кредита на 600 млн руб. и 300 млн руб. Соответстветствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал премьер региона Ярослав Семенов.

Срок окончательного погашения обозначенных кредитов составляет один год, срок использования каждой кредитной линии — 45 дней со дня заключения контракта. Средства привлекаются по ставке не выше 8,25% годовых. Так, максимальная цена контрактов по предоставлению кредитов на 600 млн руб. и 300 млн руб. составит 49,5 млн руб. и 27,75 млн руб. соответственно.