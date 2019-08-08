Ростовские туристы стали меньше пользоваться услугами лоукостеров

Летом 2019 года на рейсы лоукостеров приходится 16% бронирований авиабилетов туда-обратно с вылетом из Ростова-на-Дону, сообщила компания Biletix. . По ее данным, по сравнению с прошлым годом их доля значительно снизилась: летом 2018 года на лоукостеры приходилось 27% бронирований.

Самыми популярными направлениями среди ростовских туристов, летающих лоукостерами, стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Гюмри и Пермь. Летом 2019 года средний чек на авиабилеты туда-обратно на рейсы низкобюджетных перевозчиков с вылетом из Ростова-на-Дону составляет 6 103 руб., что на 33% ниже показателя традиционных авиакомпаний (8 993 руб.).

В целом по России доля бронирований авиабилетов на рейсы авиакомпаний-лоукостеров выросла с 12% до 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По внутренним направлениям средний чек на авиабилеты туда-обратно у лоукостеров обходится на 35% дешевле, за границу – на 45% дешевле по сравнению с ценами «традиционных» перевозчиков.

За год по внутренним направлениям авиабилеты на рейсы лоукостеров за год подорожали на 8%, за границу – подешевели на 13%, при том что цены у традиционных перевозчиков продолжили расти по всем направлениям (на 8% и 5% соответственно).

Сергей Иванов