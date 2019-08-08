Мэрия Екатеринбурга отклонила предложения горожан не строить стадион в парке РТИ

В Екатеринбурге завершились обсуждения проекта застройки парка завода РТИ (микрорайон Вторчермет), где планируется построить спортивные объекты. Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, в обсуждениях приняли участие 241 человек, из которых 229 выступили за утверждение проектов без изменений. Также участники оставили к проекту 21 комментарий, в частности с предложением сохранить зеленые насаждения в парке. Их мэрия отклонила, пояснив отказ тем, что участок под застройку не относится к лесопарковой зоне или особо охраняемой природной территории, а «предназначен под спортивные нужды».

Перепланировка парка РТИ проходит по запросу ООО «Компания №8», владеющего в этом районе земельным участком площадью около 100 тыс. м. В границах парка планируется строительство многофункционального спортивного комплекса: дворца конькобежного спорта на 3,5 тыс. болельщиков, теннисный центр с трибунами на 500 мест, открытое футбольное поле, площадки для воркаута и роллодром. Также на территории парка построят две открытые автостоянки и одна крытая на 300 мест. В опубликованных документах говорится, что проектирование объектов будет вестись «с максимально возможным сохранением зеленых насаждений».

В пресс-службе мэрии сообщили, что все предложения по проекту парка передадут застройщику. «Мы для того и проводим обсуждения, чтобы собрать все мнения. Те предложения, которые не были приняты, также поступят проектировщикам, чтобы они постарались их учесть при разработке проектной документации»,— сообщили Znak.com в пресс-службе.