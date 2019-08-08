В Минпромторге РФ согласовали проект СПИК компании «Активный компонент»

Межведомственная комиссия Минпромторга РФ согласовала проект подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) компании «Активный компонент». СПИК предполагает строительство нового производства фармацевтических субстанций в Пушкине и модернизацию существующего предприятия компании в пос. Металлострой.

Ранее проект заключения СПИК был согласован Фондом развития промышленности.

В 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с правительством Петербурга было подписано соглашение о намерениях по строительству производства в Пушкинском районе. Под реализацию проекта «Активный компонент» приобрел участок площадью 5 га.

Как сообщил в компании, открытие первой очереди производства запланировано на конец текущего – начало следующего года. Общий объем инвестиций в создание завода по выпуску фармацевтических субстанций составит 2,5 млрд руб. Реконструкция площадки в Металлострое должна обеспечить организацию «чистых помещений».