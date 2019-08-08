В минприроды Удмуртии поступила новая лесохозяйственная техника стоимостью 58,6 млн рублей

В подведомственные учреждения минприроды Удмуртии поступили 27 единиц специализированной лесохозяйственной техники и 10 автомобилей общей стоимостью 58,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Технику направят во все филиалы АУ «Удмуртлес», восемь лесничеств региона и два управления охраны и использования объектов животного мира в Завьяловском и Каракулинском районах.

«В августе прошлого года мы погасили все долги. Запустили инвестиционную программу на 15 млн руб. для приобретения патрульной техники. До этого парк машин не обновлялся с 2012 года. В 2019 году федеральный центр выделил 58 млн руб. — это огромные деньги для нас. Из своих средств мы намерены до конца года использовать ещё более 30 млн руб. на закупку техники для заготовки и вывоза леса, работы с контрагентами»,— заявил руководитель «Удмуртлеса» Евгений Родичкин.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в рамках реализации нацпроекта планируется приобрести еще примерно 20 единиц лесопожарной и лесозащитной техники. «Очень рад, что команда минприроды и команда "Удмуртлеса" не только реанимировали предприятие, но и сделали из него эффективную компанию, способную участвовать в реализации национального проекта»,— добавил господин Бречалов.