В СЗФО снизилось количество жалоб от пользователей финансовых услуг

Во втором квартале текущего года количество жалоб, поступивших в Банк России от жителей Северо-Западного федерального округа, снизилось на 14,5% по сравнению с первым кварталом года. Всего за шесть месяцев 2019 года пользователи финансовых услуг в СЗФО направили в ЦБ более 12,7 тыс. обращений, сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

Более половины жалоб во втором квартале касались банковской деятельности, их количество снизилось на 16,5% по сравнению с январем-мартом 2019 года. Причиной разногласий в большинстве случаев (47%) становились вопросы по потребительскому и ипотечному кредитованию — их стало на 6,6% меньше. Число обращений, связанных с проблемами погашения и реструктуризации кредитов, уменьшилось на 14%.

При этом количество жалоб от жителей Петербурга во втором квартале по сравнению с первым уменьшилось на 15%. Этот показатель составляет 45% от всех обращений жителей СЗФО. Более 60% жалоб петербуржцев касались претензий к кредитным организациям. 17% пожаловались на МФО и страховые компании.