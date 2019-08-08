В Перми обсудили правовые основы бизнеса в сфере пассажирских перевозок

В Перми на площадке сервисного центра для предпринимателей «Мой бизнес» прошел круглый стол, посвященный правовым основам ведения бизнеса в сфере пассажирских перевозок. Участие в обсуждении приняли зампред Пермской гордумы Алексей Грибанов, бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков, замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов, вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова, начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Путин, председатель Ассоциации перевозчиков Пермского края Олег Сасунов, представители краевых и городских властей, налоговой инспекции, прокуратуры, перевозчиков.

По словам Елены Гилязовой, еще полтора года назад в Пермскую торгово-промышленную палату обратились городские перевозчики, которым в рамках изменения принципов работы в сфере пассажирских перевозок была необходима площадка, где можно было бы обсуждать эту тему и формировать диалог с властью. «У нас было много встреч. Мы докладывали на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе региона позицию бизнеса в рамках реформирования отрасли. Считаю, что мы вышли на конструктивный разговор с органами власти и городскими депутатами в части видения ситуации, а также того, какие проблемы можем решать совместно. Мы понимаем, что в итоге должен выигрывать житель. Город Пермь в рамках пилотного проекта прошел довольно большой путь. Мы настроены на диалог, чтобы найти оптимальные решения в рамках реформ, чтобы мы могли осуществлять деятельность с учетом мнения всех сторон и на благо для жителей», – сказала Елена Гилязова.

Александр Клебанов напомнил, что в Пермском крае в 2020 году планируется переход на новую транспортную модель. По его словам, это три основных этапа: новая маршрутная сеть, переход с нерегулируемого тарифа на регулируемый и обновление подвижного состава. «При введении единой системы оплаты проезда на территории края планируется сдача выручки в бюджет, и после этого – оплата перевозчикам за работу. Пилотный проект стартовал в Перми с мая этого года», – отметил Александр Клебанов.

Как заявил Олег Сасунов, возражений против реформирования системы перевозок нет. «Мы понимаем, что это неизбежно, и готовы участвовать и обсуждать все вопросы, связанные с новой транспортной моделью. Сейчас на портале «Управляем вместе» выложен новый проект маршрутной сети, все предприниматели с ней могут ознакомиться. Ждем предложения, как в ассоциацию, так и напрямую в Министерство транспорта Пермского края. Просим поделиться опытом работы на маршрутах, чтобы сеть была проработана качественно, были максимально учтены все нюансы», – пояснил он и добавил, что в ближайшее время планируется организовать выставку подвижного состава.

Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин отдельно остановился на условиях контракта при новой транспортной модели города Перми. «Приказ Министерства транспорта России установил четкую форму контракта. Пермь планирует реализовать модель, при которой оплата за проезд перечисляется заказчику, а перевозчикам будет оплачиваться их работа. С этой формой уже можно ознакомиться и понять основные условия контрактов. Они остаются теми же, что были в пилотном проекте: срок пять лет, обеспечение – 10% от стоимости контракта, срок оплаты – не более 15 дней со дня подписания актов выполненных работ, перечисление выручки – не позднее пяти рабочих дней со дня продажи билетов. По требованиям к транспортным средствам – это обновление подвижного состава, низкий пол, экологический класс «Евро-5», – разъяснил Анатолий Путин.

«Конечная цель всей реформы в сфере пассажирских перевозок – чтобы жителям было комфортно и безопасно перемещаться из одной точки города в другую. Сегодня состоялся конструктивный разговор, было много частных вопросов, никто не выступал против внедрения новой системы, когда вся выручка поступает в доход бюджета и мы оплачиваем транспортную работу перевозчику независимо от количества перевезенных пассажиров. Мы четко понимаем доходы перевозчиков и выдвигаем требования по обновлению подвижного состава в течение действия контракта, чтобы автобусы были современные, комфортные и удобные. Сейчас задача перевозчиков – проанализировать всю информацию, документы, чтобы они понимали – заходят они на маршруты или нет, выгодно или невыгодно. По итогам круглого стола определены вопросы, которые нужно проработать на этапе объявления аукционов на новую маршрутную сеть», – заявил по итогам обсуждения Алексей Грибанов.